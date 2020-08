أفادت مصادر إعلامية، الخميس، بقيام المليشيات التابعة لحكومة الوفاق غير المعتمدة بإغلاق شوارع رئيسية في العاصمة طرابلس تحسبا لتظاهرات غدا الجمعة والمنددة بالوضع المعيشي.

