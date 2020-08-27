رئيس مجلس الوزراء يثمن دور أعضاء هيئة الشرطة بوزارة الداخلية

بنغازي 27 أغسطس 2020 (وال) ثمن رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السيد عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم الخميس دور أفراد هيئة الشرطة بوزارة الداخلية وذلك خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مع الوزير المختص المستشار إبراهيم بوشناف.
واطلع السيد الرئيس خلال الاجتماع مع وزير الداخلية على الأوضاع الأمنية في مختلف ربوع البلاد، خاصة في بلديتي سرت والجفرة، وسير الحياة اليومية فيهما، مؤكدا على ضرورة تأمينهما التأمين الأمثل لضمان عدم وقوع أية خروقات.
وشدد السيد الرئيس خلال الاجتماع على ضرورة استمرار أعضاء هيئة الشرطة بالتحلي بالانضباطية والقيام بواجب تأمين الوطن والمواطن واحترامه، وتمثيل المؤسسة الشرطية بالشكل الأمثل.(وال – بنغازي)
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