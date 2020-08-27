رئيس مجلس الوزراء يثمن دور أعضاء هيئة الشرطة بوزارة الداخلية

بنغازي 27 أغسطس 2020 (وال) ثمن رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السيد عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم الخميس دور أفراد هيئة الشرطة بوزارة الداخلية وذلك خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مع الوزير المختص المستشار إبراهيم بوشناف.

واطلع السيد الرئيس خلال الاجتماع مع وزير الداخلية على الأوضاع الأمنية في مختلف ربوع البلاد، خاصة في بلديتي سرت والجفرة، وسير الحياة اليومية فيهما، مؤكدا على ضرورة تأمينهما التأمين الأمثل لضمان عدم وقوع أية خروقات.

وشدد السيد الرئيس خلال الاجتماع على ضرورة استمرار أعضاء هيئة الشرطة بالتحلي بالانضباطية والقيام بواجب تأمين الوطن والمواطن واحترامه، وتمثيل المؤسسة الشرطية بالشكل الأمثل.(وال – بنغازي)

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