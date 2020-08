تقرير الرقابة: الرئاسي يصدر قرارات ليست من اختصاصه ويستخدم فيها عبارات فضفاضة

قالت هيئة الرقابة الإدارية، إن المجلس الرئاسي مستمر في

إصدار قرارات هي من صميم اختصاص مجلس الوزراء، بما يمثل مصادرة وتعسفا وتضاربا في

توزيع الصلاحيات.

وأضافت الهيئة في تقريرها السنوي أن الرئاسي مستمر أيضا

في إصدار قرارات بشكل متكرر متعمدا في ديباجتها على فقرة “ما تقتضيه المصلحة

العامة” وهي عبارة فضفاضة وغير محددة، ما لم تقترن بمسببات قانونية واضحة

للقرار.

وتابعت الهيئة أن المجلس الرئاسي لم يعالج المختنقات بشكل نهائي، والتي من أهمها أزمة عدم توفر السيولة المالية، وأزمة الوقود وتكرارها من حين إلى آخر، وظاهرة تكدس القمامة في العاصمة وغيرها من المدن وأوضاع النازحين والمهجرين.

وأشارت الهيئة إلى أن المجلس الرئاسي يعمل دون خطة عمل يمكن الاعتماد عليها، ولم يعتمد على برنامج مفصل يحدد الأولويات والسياسات.

