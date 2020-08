أبو عرقوب: الوفاق تحاول إجهاض المظاهرات السلمية باعتقال المتظاهرين

قال الناطق باسم

حراك همة شباب ليبيا الشعبي، أحمد أبو عرقوب، إن الحراك مستمر في المظاهرات

السلمية ولن يتوقف إلى أن يتم تحقيق المطالب المشروعة التي خرج من أجلها الشباب، مؤكدا أن مطالبهم مشروعة وإلى الآن لم يتحقق شئ منها.

وأضاف أبو عرقوب

في تصريحات صحفية، أن قرار الحظر الصادر عن حكومة الوفاق غير المعتمدة هو محاولة

لقمع المظاهرات وإجهاض المظاهرات السلمية المطالبة بحقوق المواطن البسيط،

وأكد أبو عرقوب أن طرابلس خرجت عن صمتها، مضيفا أن المظاهرات سوف تستمر إلى أن تشمل كامل الأراضي الليبية للمطالبة بالعيش بحياة كريمة لأن المعاناة التي يعاني منها أهل طرابلس هي نفسها في باقي المدن.

وأوضح أبو عرقوب

أن حراك همة

شباب ليبيا الشعب لايزال في مراحله الأولى، مبينا أن الحراك ولد من رحم الشارع

الليبي من أجل المطالبة بحياة كريمة في دولة يحكمها القانون وبها مؤسسات شرعية،

لكن جهات عدة تسعى من أجل تسييس هذا الحراك لمصالحها الشخصية، مؤكدا أن كل الأمور

والخطط التي وضعتها هذه الجهات لن تستطيع إجهاض هذا الحراك الشعبي.

وقال أبو عرقوب

إن تصريحات وزارة داخلية الوفاق بشأن أخذ الإذن للتظاهر أمر غير معقول، لافتا إلى

أن الحراك أخذ الإذن من الشارع الليبي وما يقوله الشارع والشعب الليبي هو ما سيطبق

ونحن ملتزمون بالحراك السلمي والحضاري .

وطالب أبو عرقوب

حكومة السراج بالاستماع إلى مطالب الشارع وتوحيد الدولة وإنهاء الانقسام الحاصل.

وشدد أبو عرقوب على أن العالم أجمع شهد ويشاهد

المظاهرات السلمية المنادية بأبسط الحقوق التي تكفلها كل الأعراف والمواثيق

الدولية لأي مواطن في العالم ولن يتوقف هذا الحراك إلى تنفيذ هذه المطالب دون شرط

مسبق.

وأكد أبو عرقوب أن

حكومة السراج تحاول من خلال اعتقال المشاركين في الحراك إجهاض هذه المظاهرات

السلمية.

