تقرير الرقابة: شركة الكهرباء عاجزة عن إيجاد حلول جذرية للأزمة وتهدر مبالغ طائلة

قالت هيئة الرقابة الإدارية، إن مجلس إدارة الشركة

العامة للكهرباء عاجزة عن إيجاد الحلول المناسبة لاستقرار الشبكة الكهربائية، رغم

دعم الشركة بمبالغ مالية كبيرة.

وأكدت الهيئة في تقريرها السنوي أن هناك إهدار بمبالغ كبيرة

لصيانة سيارات وآليات الشركة العامة للكهرباء تقدر بمليونين و997 ألفا و639 دينارا

حتى تاريخ 13/11/2018، مشيرة إلى أنه كان من الممكن تفادي هذا الإهدار المالي لو

وجدت ورشة متخصصة للصيانة بالشركة.

وأضافت الهيئة أن الشركة لم تستكمل صيانة بعض المحطات

الكهربائية كمحطتي شمال بنغازي والزاوية بقدرة إنتاجية 640 ميغا وات، على الرغم من

وجودهما خارج مناطق الاشتباكات المسلحة وتوقفهما عن العمل لأكثر من 18 شهرا.

وتابعت الهيئة أن الشركة لم تقم بإجراء عمرات وكشوفات

وصيانات دورية للمحطات الكهربائية وفقا لخطة عمل محددة، وتكتفي بإجراء صيانة عاجلة

وسريعة فقط.

