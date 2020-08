دعا حراك شباب الخمس، اليوم الخميس، شباب المدينة والمناطق

المجاورة لها إلى المشاركة في تظاهرة سلمية بساحة المجمع الإداري في المدينة عند الساعة

الثالثة من عصر يوم غد الجمعة، مشيرا إلى أن هذه الدعوة تأتي تضامنا مع حراك 23 أغسطس

وتنادي بنفس المطالب والحقوق دون أي توجهات سياسية.

The post عاجل // حراك شباب الخمس يدين قمع المتظاهرين ويدعو للتظاهر غدا الجمعة بالمدينة appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24