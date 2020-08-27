الرقابة الإدارية: عدم سداد ديون رئاسة الوزراء المقدرة بأكثر من 14 مليون دينار

أكدت هيئة الرقابة الإدارية عدم سداد الديون القائمة على ديوان رئاسة الوزراء والتي يرجع بعضها إلى سنة 2011 حيث بلغت قيمتها الإجمالية 14,995,328,605 دينار.

وأشارت الهيئة في تقريرها للعام 2019 إلى أن حكومة الوفاق أسهبت في صرف العهد المالية خلال السنوات الماضية ولم تغلقها ويرجع بعضها إلى سنة 2011 بلغت قيمتها 868,969,300 دينار بالمخالفة لنص المادة 205 من القانون رقم 12 لسنة 1986 بشأن تعديل بعض أحكام قانون النظام المالي للدولة والمادة 185 من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن.

ولفت تقرير الهيئة إلى التوسع في صرف العهد المالية في الأغراض المخصصة لها كشراء (كروت الدفع المسبق، تذاكر السفر، صيانة السيارات) رغم قيام (إدارة الخزينة بالديوان، مكتب الخدمات) بتوفيرها، كقراري أمين عام مجلس الوزراء رقمي (8،5) لسنة 2019