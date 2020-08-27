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اليونان تصدق على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع مصر

تم النشر منذُ 7 دقائق
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

صدق البرلمان اليوناني، مساء الخميس، على اتفاق ثنائي بشأن ترسيم حدود المناطق البحرية بين اليونان ومصر في شرق البحر المتوسط، وهو اتفاق أغضب تركيا وسط تصاعد التوترات بين أنقرة وأثينا.

ووفق «فرانس برس»، تعتبر هذه الاتفاقية «رداً على الاتفاقية التركية الليبية الموقعة في نهاية عام 2019 (بين الحكومة التركية وحكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج) والتي تسمح لتركيا بالوصول إلى منطقة كبيرة في شرق البحر المتوسط حيث تم اكتشاف احتياطات كبيرة من الغاز في السنوات الأخيرة».

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • اى اتفاقية يتم التصديق عليهما من برلمانى الدولتين التى وقعتا عليها بعد محادثات سنوات وليس على طريقة المعتوه يستدعى خادمه السراج ليبصم على بياض دون اى وجه حق وفى ظل رفض البرلمان الليبى !!

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