اليونان تصدق على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع مصر

صدق البرلمان اليوناني، مساء الخميس، على اتفاق ثنائي بشأن ترسيم حدود المناطق البحرية بين اليونان ومصر في شرق البحر المتوسط، وهو اتفاق أغضب تركيا وسط تصاعد التوترات بين أنقرة وأثينا.

ووفق «فرانس برس»، تعتبر هذه الاتفاقية «رداً على الاتفاقية التركية الليبية الموقعة في نهاية عام 2019 (بين الحكومة التركية وحكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج) والتي تسمح لتركيا بالوصول إلى منطقة كبيرة في شرق البحر المتوسط حيث تم اكتشاف احتياطات كبيرة من الغاز في السنوات الأخيرة».

اقرأ أيضا: ليبيا «الغائب الحاضر» في النزاع بين تركيا واليونان بشرق المتوسط

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا