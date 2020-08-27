المريمي: على حكومة الوفاق الاستقالة وترك الأمر بيد الليبيين ليختاروا من يمثلهم

قال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي، إن على حكومة الوفاق أن تستقيل وتترك الأمر بيد الليبيين ليختاروا من يمثلهم ويوفر لهم أبسط مقومات الحياة.

وعزا المريمي في تصريح لموقع النهار العربي خروج المواطنين في طرابلس إلى تردي الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار هناك، في ظل سيطرة حكومة الوفاق على مصرف ليبيا المركزي وشركة الكهرباء والأجهزة المحلية.

وعن بيان مجلس النواب حول وقف إطلاق النار، قال المريمي إن أنقرة غير راضية عن وقف إطلاق النار، مضيفا أن مجلس النواب في انتظار بعثة الأمم المتحدة لتبدأ عملية الحوار بين الأطراف من أجل إيجاد حل للأزمة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا