أعلن المجلس البلدي بني وليد الخميس، أن عميد البلدية، سالم إنوير ، افتتح اليوم مبنى المحكمة والنيابة الجزئية بمنطقة المردوم.

وقال المجلس في بيان له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” إن افتتاح مبنى المحكمة يأتي في إطار خطة لبناء محاكم جديدة لخدمة المواطنين والتيسير عليهم في كافة أنحاء البلاد .

