المسماري: نرحب بأي حراك شعبي سلمي، والميليشيات قمعت مظاهرات طرابلس

رحب الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء أحمد المسماري، بأي حراك شعبي سلمي في البلاد، متهما حكومة الوفاق باستخدام ميليشيات من أجل مواجهة وقمع المظاهرات الأخيرة في العاصمة.

وقال المسماري في تصريح لسبوتنيك، إننا نتابع ما يحدث في طرابلس ونرحب بأي حراك شعبي سلمي، وبترك مساحة من الحرية لكل مواطن ليبي ليعبر عما يريد.

وأضاف أن ما يهمنا هو القمع الذي خرج بعد شعارات كانت ترفع في طرابلس عن الدولة المدنية، فوجدنا نفس الميليشيات التي كانت تدعي هذا النهج هي من تقوم بقنص المتظاهرين والاعتداء عليهم.

هذا وفند اللواء المسماري ما تناقلته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول قيام وحدات القوات المسلحة باستهداف المليشيات في منطقة العمليات غرب سرت بالمدفعية، مؤكدا التزام الجيش بوقف إطلاق النار المعلن يوم الثامن من يونيو الماضي.

وقال المسماري إن غاية المليشيات من نشر هذه الأخبار الكاذبة هي التبرير لما ستقوم به من عمليات عدائية ضد قوات الجيش، والتغطية على المظاهرات الشعبية الرافضة لاستمرار حكومة السراج والغزو التركي ومرتزقته والمليشيات الإجرامية التي تسيطر على طرابلس.

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