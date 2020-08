أعلن المكتب الإعلامي لإدارة الخدمات الصحية ببلدية شحات،

اليوم الخميس، إصابة مدير إدارة الخدمات الصحية وعضو اللجنة الرئيسية لمكافحة كورونا

بالبلدية، عادل سعيد عمر بفيروس كورونا، مشيرا في منشورله عبر صفحته بموقع ”

فيسبوك”، إلى دخوله في حجر منزلي اعتبارا من اليوم بعد إصابته بالفيروس أثناء

تأديته لعمله.

