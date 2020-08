بعد قمع مليشيات الوفاق لمتظاهري طرابلس.. شباب الخمس يدعو للتظاهر غدا بساحة المجمع الإداري بالمدينة

دان حراك شباب الخمس، اليوم الخميس، ما تعرض له

المتظاهرين السلميين ضد سوء المعيشة والفساد من أعمال عنف وقمع للمتظاهريين من قبل

المليشيات التابعة لحكومة الوفاق غير المعتمدة في الساحة الخضراء بطرابلس .

ودعا الحراك، في بيان له عبر صفحته بموقع ”

فيسبوك”، شباب المدينة والمناطق المجاورة

لها إلى المشاركة في تظاهرة سلمية بساحة المجمع الإداري في المدينة عند الساعة الثالثة

من عصر يوم غد الجمعة، مشيرا إلى أن هذه الدعوة تأتي تضامنا مع حراك 23 أغسطس وتنادي

بنفس المطالب والحقوق دون أي توجهات سياسية.

وتأتي دعوة حراك شباب الخمس، رغم إعلان المجلس الرئاسي فرض

حظر تجول كامل لمدة أربعة أيام بدأت الساعة السادسة من مساء أمس الأربعاء، ضمن الإجراءات

الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، فى محاولة منه لمنع التظاهرات الشعبية المنددة

بتردي الأوضاع المعيشية والفساد والأزمات المتكررة التى تشهدها البلاد منذ 2011 .

