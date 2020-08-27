شركة الكهرباء: انقطاع التيار عن منطقة طريق المطار جنوب طرابلس

أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم الخميس انقطاع التيار عن أجزاء واسعة من منطقة طريق المطار جنوب العاصمة طرابلس.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء من منطقة طريق المطار ناتج عن قيام مجموعة من اللصوص بسرقة خط الملابس العسكرية فرعية المستودعات مسافة 900 متر بطريق المطار، كما تم سرقة خط اتجاه المقبرة فرعية فرج اشنيبة مسافة 600 متر بطريق المطار، وكذلك سرقة خط البيطرة من فرعية الجنوب مسافة 200 متر.

وأكدت الشركة إعادة فرق الصيانة التابعة لدائرة توزيع الكريمية بإدارة توزيع طرابلس الخطوط المسروقة مطالبة بوضع حد لعمليات سرقة أسلاك الكهرباء المستمرة التي تؤدي إلى زيادة الانقطاعات على المواطنين لساعات طويلة رغم مناشدة الشركة عديد المرات كافة الجهات الاعتبارية بضرورة وضع حد لهذه الأعمال الإجرامية الخطيرة التي من شأنها أن تهدد شبكة التوزيع بالانهيار .