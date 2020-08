شركة الكهرباء: سرقة 1700 متر سلك من 3 خطوط للشبكة بطريق المطار

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، الخميس، قيام مجموعة

خارجة عن القانون بسرقة 1700 متر سلك من 3 خطوط للشبكة الكهربائية بطريق المطار.

وأوضحت الشركة في بيان لها نشرته عبر صفحتها على موقع

التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن مجموعة من الخارجين عن القانون قامت بسرقة

خط الملابس العسكرية فرعية المستودعات مسافة 900 متر بطريق المطار، مضيفة أنه تم أيضا

سرقة خط اتجاه المقبرة فرعية فرج اشنيبة مسافة 600 متر بطريق المطار، وسرقة خط البيطرة

من فرعية الجنوب مسافة 200 متر.

وأكدت الشركة أن هذه الاعتداءات على الشبكة تسببت في انقطاع

التيار الكهربائي عن أجزاء واسعة من منطقة طريق المطار، مبينة أنه تم إعادة ترجيع الخطوط

المسروقة من قبل فرق الصيانة التابعة لدائرة توزيع الكريمية بإدارة توزيع طرابلس.

وطالبت الشركة بوضع حد لعمليات سرقة أسلاك الكهرباء المستمرة

التي تؤدي إلى زيادة الانقطاعات على المواطنين لساعات طويلة رغم مناشدة الشركة عديد

المرات كافة الجهات الاعتبارية بضرورة وضع حد لهذه الأعمال الإجرامية الخطيرة التي

من شأنها أن تهدد شبكة التوزيع بالانهيار.

