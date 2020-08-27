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العقوري يؤكد لبوجيا أهمية دور الاتحاد الأوروبي لدعم الاستقرار في ليبيا

تم النشر منذُ 9 دقائق
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أجرى رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري اتصالا هاتفيا مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا الآن بوجيا، حيث تم بحث العلاقات المشتركة بين الجانبين.

العقوري أكد على أهمية دور الاتحاد الأوروبي لدعم استقرار ليبيا، مجددا مطالبته برفع العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي منذ عام ألفين وستة عشر على رئيس مجلس النواب.

بدوره أكد بوجيا على دور مجلس النواب باعتباره السلطة الشرعية المنتخبة، مستعرضا جهود الاتحاد الأوروبي لإعادة الاستقرار والسلام إلى ليبيا، ومجددا رفضه لأي وجود أجنبي على الأراضي الليبية.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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  • بعد الاطلاع على قرار عدم التدخلات الخارجية – أكدت اجهزة الامن للقوات الليبية بضبط سيارات لخليجيبن دخلوا لليبيا عن طريق مصر والسودان يقومون بالصيد الغير قانوني داخل الارض الليبية وتخريب كوابل الكهرباء في المنطقة الصناعية . ويحاولون الفرار من ضربات نيران القوة المسلحة الليبية لحمابة وحرس الحدود الليبية . وتطلب الدعم من المروحيات العسكرية الليبية لصد تجاوزات الخليجيين والصعاليك داخل بعض المناطق المحصور فيها الصيد او التواجد الأجنبي .

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