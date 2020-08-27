العقوري يؤكد لبوجيا أهمية دور الاتحاد الأوروبي لدعم الاستقرار في ليبيا

أجرى رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري اتصالا هاتفيا مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا الآن بوجيا، حيث تم بحث العلاقات المشتركة بين الجانبين.

العقوري أكد على أهمية دور الاتحاد الأوروبي لدعم استقرار ليبيا، مجددا مطالبته برفع العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي منذ عام ألفين وستة عشر على رئيس مجلس النواب.

بدوره أكد بوجيا على دور مجلس النواب باعتباره السلطة الشرعية المنتخبة، مستعرضا جهود الاتحاد الأوروبي لإعادة الاستقرار والسلام إلى ليبيا، ومجددا رفضه لأي وجود أجنبي على الأراضي الليبية.

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