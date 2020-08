ماكرون وتبون يبحثان تطورات الأوضاع في ليبيا

بحث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، في

اتصال هاتفي، مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، تطورات الأوضاع في ليبيا .

وأوضحت الرئاسة الجزائرية، في بيان لها، أن تبون تلقى مكالمة

هاتفية من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بحثا خلالها تطورات الأوضاع في ليبيا،

كما بحثا مستجدات الوضع في مالي.

وكان الرئيسان قد بحثا في يونيو الماضي الملف الليبي والوضع

في منطقة الساحل، وفقا لما أفاد به بيان عن الإيليزيه.

