وزراء دفاع أوروبا يؤكدون استعدادهم لدعم وقف إطلاق النار في ليبيا

قال وزراء الدفاع في الاتحاد الأوروبي إن الاتحاد على استعداد لدعم وقف إطلاق النار في ليبيا بكل الطرق المستطاعة.

جاء ذلك بعد اجتمعاعهم أمس بشكل غير افتراضي، حيث بحثوا الأزمة الليبية وتصرفات تركيا العدوانية في منطقة البحر المتوسط.

هذا وأكد وزراء الدفاع أن الاتحاد الأوروبي سيعمل عن كثب مع بعثة الأمم المتحدة في ليبيا لدعم وقف إطلاق النار.

وجاء في بيان الاتحاد الأوروبي أن عملية إيريني قامت بجمع المعلومات التي تشمل الجهات الفاعلة على جانبي النزاع، وقد تم إجراء أكثر من عشرة آلاف تقرير خاص لفريق خبراء الأمم المتحدة.

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