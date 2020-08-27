تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» في بني وليد

أكد عضو لجنة مكافحة فيروس كورونا بمدينة بني وليد، محمد صالح لـ«بوابة الوسط» تسجيل 13إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بالمدينة، اليوم الخميس.

وأضاف صالح أن الإصابات الجديدة بالفيروس «غير مخالطة»، مبينا أن والوضع الوبائي بالمدينة «بات خطيرا مع ازدياد الحالات وإهمال المواطنين».

وأوضح صالح أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في بني وليد تجاوز 100 إصابة، مطالبا وزارة الصحة والجهات المسؤولة بتوفير الاحتياجات الضرورية وبشكل عاجل جدا، لكي تسطيع اللجنة تقديم الخدمات الطبية للمواطن داخل بلدية بني وليد.

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