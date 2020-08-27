خارجية بيلاروسيا: لن نتدخل في شؤون البعثة الليبية في مينسك

أخبار ليبيا24 – سياسة

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية في بيلاروسيا أناتولي غلاز، اليوم الخميس، أن بلاده لن تتدخل في الشؤون الداخلية للبعثة الدبلوماسية الليبية في العاصمة مينسك، وفقا لمعايير القانون الدولي.

وفي تعليقه على حادث الهجوم على السفارة الليبية من قبل مناصرين لحكومة الوفاق الوطني، أشار غلاز إلى أن وزارة الخارجية في بيلاروسيا أبلغت المسؤولين في ليبيا بشأن المسؤولية التي تترتب عن التسبب في تهديد الأمن العام.

وقال غلاز: إن “وزارة الخارجية تتابع الوضع في محيط السفارة الليبية في مينسك عن كثب. الجانب البيلاروسي، ووفقا للمعايير الدولية، لا يستطيع ولن يتدخل في الشؤون الداخلية للبعثات الدبلوماسية الأجنبية”، بحسب ما نشرت وكالة “سبوتنيك” الروسية.

وأضاف غلاز، أن “أي تصرف من هذا النوع يخالف النظام العام ويعارض معاهدة فيينا”، مشيرا إلى أن “تم إبلاغ كبار الدبلوماسيين بالسفارة الليبية بشأن المسؤولية التي تترتب عن التسبب بتصرفاتهم في تهديد للأمن العام”.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية في بيلاروسيا، أن الوزارة توجهت لوزارة الداخلية في بلاده بطلب لتعزيز حماية الأمن العام في منطقة البعثة الدبلوماسية الليبية، على حد قوله.

وكان القائم بأعمال السفارة الليبية لدى بيلاروس محمد استيته، قد أكد في وقت سابق من هذا اليوم، أن أشخاصا محسوبين على حكومة الوفاق الليبية، قد هاجموا مبنى السفارة والعاملين فيها مشيرا إلى أنه تعرض للضرب على يد المهاجمين.

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