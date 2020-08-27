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معيتيق يستعرض مع عمداء ورشفانة أضرار الحرب وأسباب تدني الخدمات بالمنطقة

تم النشر منذُ 29 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

استعرض نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، أحمد معيتيق، خلال اجتماعه اليوم الخميس، مع عمداء بلديات مناطق ورشفانة الأضرار التي شهدتها المنطقة جراء الحرب في طرابلس وأسباب تدني الخدمات.

وحضر اللقاء الذي عقد بمقر رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس، عمداء بلديات: العزيزية، السواني، الناصرية، العامرية، المعمورة، الزهراء، والماية، والنائبان عن منطقة ورشفانة، على كشير، ومصباح البدوي.

وقالت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء إن ممثلي ورشفانة استعرضوا أمام معيتيق المشاكل والصعوبات التي أدت لتدني مستوى الخدمات التي تقدم للمواطنين في جميع المجالات، لاسيما النقص الحاد في مياه الشرب، ومشاكل الصرف الصحي.

وأضافت إدارة التواصل والإعلام أن الاجتماع تناول «الأضرار التي تعرضت لها المناطق جراء العدوان على طرابلس منها المباني الإدارية والخدمية في منطقة العزيزية، والتأكيد على سرعة صيانتها، واستكمال مركز العزل نظرا لحاجة سكان المنطقة لخدماته لإيواء المصابين بفيروس  كورونا».

وأكد نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، أحمد معيتيق، من جهته للمجتمعين، على ضرورة العمل على تذليل المشاكل والصعوبات التي تعيق تقديم الخدمات لسكان مناطق ورشفانة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • ما عنده ما يقدم الطفل المعجزة لكم يا ورشفانة روحوا شمروا على سواعدكم وانظموا لحراك الشباب ففاقد الشىء لا يعطيه فمعيتيق أكثر من اهتمامه بفندقه ما عنده ما يقدمه لليبيا سوى النهب فقط ولا غير النهب .

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  • معيتيق وباش أغا سبب فوضى طرابلس االعاصمة وهرب لورشفانة سارقي المنشئات الزراعية ومخربي المشاريع الحيوانية في وزارة القطاع الزراعي العام ـ وهرب من المحاسبة الجنائية لعائلات الشباب الذين قتلهم باش اغا بعد محاولات لدفع رشاوي لأهالي ضحايا شباب طرابلس ـ ليورط رئيس الادارة الحكومية فائز لسراج ـ لو كانت تهمك العاصمة لما هربت لورشفانة ـ بعد ان نظفوها شبابها بأيديهم .

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  • الالتحاق بلدية طرابلس بصفوف روابط الشباب بطرابلس ـ مجمع الكشاف بالمسيرة لكبرى ـ يمنع الدخول الا ببطاقة البلدية او جواز السفر بعد التدقيق .
    وحضور الأمن المسلح واشراف لجنة الاوقاف الاسلامية .

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