رئيس البرلمان التركي لـ«المشري»: لن نسمح لـ«المرتزقة الانقلابيين والمأجورين» بزعزعة استقرار ليبيا

قال رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، إنه يدعو الدول التي اعتبرها “تنتهك القانون الدولي” وقرارات الأمم المتحدة في ليبيا، أن تحترم الحكومة الشرعية الليبية وقراراتها، على حد تعبيره.

وأضاف “شنطوب” في مؤتمر صحفي مشترك عقده، اليوم الخميس، مع رئيس المجلس الاستشاري للدولة، خالد المشري في مدينة اسطنبول، ونقلته وكالة الأناضول التركية، أنه تناول مع المشري مستجدات الأوضاع في ليبيا، زاعما أن تركيا تدعم إحلال السلام الداخلي وتحقيق الأمن والاستقرار للشعب الليبي.

وأضاف رئيس البرلمان التركي، أن بلاده تدعم “الحكومة” الشرعية في ليبيا، وأبرمت اتفاقيات مع معها وفقا للقوانين الدولية، على حد تعبييره.

وادعى أن تركيا لن تسمح للمرتزقة وكا وصفهم بـ”الانقلابيين والمأجورين” بزعزعة استقرار ليبيا وستواصل دعم الحكومة الشرعية “الوفاق” والشعب الليبي في هذا الخصوص، معربا عن أمله في أن يكون اتفاق وفق إطلاق النار خطوة لإحلال السلام الدائم وإنهاء الحرب في ليبيا، على حد قوله.

وزعم أن موقف ما وصفه بـ”الانقلابي حفتر”- القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر- حيال الاتفاق يثير بعض الشكوك.