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اطلاق حملة ” وحش القمامة ” التوعوية ببلدية بني وليد

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أطلقت بلدية بني وليد، اليوم الخميس، حملة ” وحش القمامة
” التوعوية، لإدارة المخلفات بالبلدية بالتعاون مع عدد من منظمات المجتمع المدني
بالمدينة .

وأوضح المجلس البلدي بني وليد، فى منشور له عبر صفحته
الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك”، أن الحملة تتضمن شرح وتوزيع
عدة نسخ من قصة ” وحش القمامة” التوعوية، مبينا أنها عبارة عن قصة تشجع الأفراد
على المشاركة والمساهمة في حماية بيئتهم والإهتمام بنظافتها .

ويشارك في الحملة فريق مشروع تقارب ومتطوعين من منظمات المجتمع
المدني والهلال الأحمر .

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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