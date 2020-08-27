اطلاق حملة ” وحش القمامة ” التوعوية ببلدية بني وليد

أطلقت بلدية بني وليد، اليوم الخميس، حملة ” وحش القمامة
” التوعوية، لإدارة المخلفات بالبلدية بالتعاون مع عدد من منظمات المجتمع المدني
بالمدينة .
وأوضح المجلس البلدي بني وليد، فى منشور له عبر صفحته
الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك”، أن الحملة تتضمن شرح وتوزيع
عدة نسخ من قصة ” وحش القمامة” التوعوية، مبينا أنها عبارة عن قصة تشجع الأفراد
على المشاركة والمساهمة في حماية بيئتهم والإهتمام بنظافتها .
ويشارك في الحملة فريق مشروع تقارب ومتطوعين من منظمات المجتمع
المدني والهلال الأحمر .
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