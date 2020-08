اطلاق حملة ” وحش القمامة ” التوعوية ببلدية بني وليد

أطلقت بلدية بني وليد، اليوم الخميس، حملة ” وحش القمامة

” التوعوية، لإدارة المخلفات بالبلدية بالتعاون مع عدد من منظمات المجتمع المدني

بالمدينة .

وأوضح المجلس البلدي بني وليد، فى منشور له عبر صفحته

الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك”، أن الحملة تتضمن شرح وتوزيع

عدة نسخ من قصة ” وحش القمامة” التوعوية، مبينا أنها عبارة عن قصة تشجع الأفراد

على المشاركة والمساهمة في حماية بيئتهم والإهتمام بنظافتها .

ويشارك في الحملة فريق مشروع تقارب ومتطوعين من منظمات المجتمع

المدني والهلال الأحمر .

