«أردوغان» يلتقي «المشري» ويعقد معه اجتماعا مغلقا

التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، رئيس المجلس الاستشاري للدولة خالد المشري، حسبما أفاد مراسل الأناضول.

وأفاد مراسل الوكالة التركية، أن اجتماع أردوغان والمشري، عقد في قصر “وحيد الدين” الرئاسي بمدينة إسطنبول.

وحضر الاجتماع المغلق “السري” بين الجانبين، رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب.

وكان “المشري” قد التقى، اليوم، رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، في العاصمة اسطنبول.

وقال المشري، خلال اللقاء، إن التواجد التركي في ليبيا حقق التوازن، زاعما أن دور أنقرة أوصل البلاد لقرار وقف إطلاق النار المعلن من قبل حكومة الوفاق ورئيس مجلس النواب الليبي الأسبوع الماضي، على حد تعبيره.

وتابع المشري:” تركيا لعبت دورا جيدا في وقف هذه الهجمات لتحقيق السلام، وستلعب بالمثل دورا في إعادة إعمار ليبيا، ونحن واثقون من بذل كل جهودها، ونحن نعلم جيدا أنها تريد ليبيا أن تكون دولة ديمقراطية ومستقلة”.

أما مصطفى شنطوب، قال إنه يدعو الدول التي يعتبرها “تنتهك القانون الدولي” وقرارات الأمم المتحدة في ليبيا، أن تحترم الحكومة الشرعية الليبية وقراراتها، على حد تعبيره.

وادعى أن تركيا لن تسمح للمرتزقة وكا وصفهم بـ”الانقلابيين والمأجورين” بزعزعة استقرار ليبيا وستواصل دعم الحكومة الشرعية “الوفاق” والشعب الليبي في هذا الخصوص، معربا عن أمله في أن يكون اتفاق وفق إطلاق النار خطوة لإحلال السلام الدائم وإنهاء الحرب في ليبيا، على حد قوله.