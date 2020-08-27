أحمد حمزة يبحث عوائق عمل مراكز العزل الصحي بالمنطقة الجنوبية

بحث عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، أحمد حمزة، في اجتماع عقده اليوم الخميس، مع عمداء بلديات من الجنوب العوائق التي تواجه مراكز العزل من جائحة كورونا في المنطقة.

وقالت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء حضره بعمداء بلديات الشرقية، وبنت بية، والغريفة، ورئيس مراكز العزل ببلدية براك الشاطئ.

وأضافت أن الاجتماع تناول عددًا من القضايا التي تخص المنطقة الجنوبية، وخاصة في ما يتعلق بالخدمات، والتي من شأنها أن تسهم في حل المختنقات التي يعاني منها المواطنون في المنطقة.

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