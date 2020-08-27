اللجنة المركزية تعلن فتح باب الترشح لخوض الانتخابات في 8 بلديات

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، اليوم الخميس، عن فتح باب الترشح أمام الراغبين في الترشح لعضوية المجالس البلدية في 8 بلديات ستجرى فيها الانتخابات المحلية.

وقالت اللجنة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن البلديات التي ستجرى فيها الانتخابات هي: مسلاتة، الزاوية الجنوب، كاباو، زليتن، السائح، الخمس، جادو، الحرابة.

وأوضحت اللجنة أن تقديم أوراق الترشح سيكون إبتداء من الأربعاء 2 سبتمبر المقبل وحتى الثلاثاء 8 سبتمبر، مشيرة إلى فتح باب الترشح مسبقا لبلديات الاتية: مسلاتة، الزاوية الجنوب، الخمس، الحرابة.

وقالت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية إن المطلوب من الذين سبق أن تقدموا بأوراق ترشحهم هو «تحديث ملفاتهم وسيتم أيضا استلام طلبات ترشح جديدة».

كما نوهت اللجنة المركزية إلى أنها سيجري استلام ملفات الترشح الخاصة بالمتقدمين من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 4 مساء بمقار اللجان الفرعية في البلديات المعنية.

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