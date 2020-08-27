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«المجلس الاستشاري»: المشري ورئيس البرلمان التركي اتفقا على رفض التدخلات السلبية الداعمة لـ«حفتر» بليبيا

تم النشر منذُ 36 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعلن المجلس الاستشاري للدولة، مساء اليوم الخميس، أن “مصطفى شنطوب” رئيس مجلس الأمة التركي، التقى في مدينة إسطنبول التركية، رئيس المجلس خالد المشري” برفقة نائبه الثاني “صفوان المسوري”.

وبحسب بيان صادر عن المجلس الاستشاري، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن “المشري” قد تلقى دعوة من قبل رئيس البرلمان التركي لزيارة تركيا، ومناقشة مستجدات الأوضاع السياسية والعسكرية في ليبيا.

وزعم البيان، أن الطرفين أكدا على أهمية الحل السياسي ورفض التدخلات السلبية الداعمة لـ”حفتر”، كما أكد “المشري” في مؤتمر صحفي عقب اللقاء على رغبة المجلس في استئناف الحوار واستعداده لذلك؛ للخروج من حالة ما وصفه بـ”الانسداد والانقسام” الراهنة.

وتطرق اللقاء إلى ضرورة تطوير العلاقات الثنائية بين الوفاق وأنقرة، والتأكيد على تشكيل لجنة لمتابعة ملفات التعاون، وتباحث سبل التنسيق والتعاون بين المجلسين، على حد تعبير البيان.

كما وجه “خالد المشري” دعوة لـ”مصطفى شنطوب” لزيارة طرابلس في أقرب الآجال، وفقا للبيان الصادر.

فيما التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم ، المشري، حسبما أفاد مراسل الأناضول، الذي أفاد بأن الاجتماع عقد في قصر “وحيد الدين” الرئاسي بمدينة إسطنبول.

وحضر الاجتماع المغلق “السري” بين الجانبين، رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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