بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، فائز السراج، الخميس، هاتفيا مع سفير بريطانيا لدى ليبيا، نيكولاس هوبتون، تطورات الأوضاع في ليبيا.

وقالت حكومة

الوفاق في بيان لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك”

إن هوبتون أكد أن بلاده ستعمل على إنجاح المسار السياسي من أجل تحقيق الاستقرار في

ليبيا.

