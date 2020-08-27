“الغرابلي”: التظاهر بدون تصريح أمني “شغب وانفلات” يجب مواجهته بالقوة

قال الطاهر الغرابلي، رئيس “المجلس العسكري صبراتة” السابق، إن التظاهر بدون الحصول على إذن نوع من الشغب والانفلات الأمني الذي يستدعي مواجهته، على حد زعمه.

أضاف “الغرابلي” على حسابه بفيسبوك، اليوم الخميس: “الخروج السلمي يبدأ من الميدان والمطالب الحقيقية هناك، طرابلس تصدت للعدوان ولم تشنه، طرابلس طالبت بفتح النفط ولم تقفله، طرابلس لم تطبع عملة مزيفة من فئة الخمسين والعشرين حتى يسهل دفنها، طرابلس مدت يدها في كل مرة للتنازل رغم خلافنا، وطرابلس ماتوا عليها تريس ولن نسمح بسقوطها مهما اختلفنا بداخلها” على حد قوله.

وواصل “الغرابلي”: “الخروج في مظاهرات بدون تصريح من الجهات الأمنية يعد شغب والشغب نوع من انواع الإنفلات الأمني يعرض الممتلكات العامة والخاصة للخطر ويجب مجابهته يا سيد وزير الداخلية، كما ان حرق الإطارات في التقاطعات والطرق العامة يؤدي إلى تعريض حياة الآمنين وممتلكاتهم للخطر ومضر بالبيئة وهي جرائم يعاقب عليها القانون والشرطة من مهامها حماية الممتلكات العامة والخاصة وليس حماية المشاغبين” على حد قوله.