ليبيا الان

“الغرابلي”: التظاهر بدون تصريح أمني “شغب وانفلات” يجب مواجهته بالقوة

تم النشر منذُ 15 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال الطاهر الغرابلي، رئيس “المجلس العسكري صبراتة” السابق، إن التظاهر بدون الحصول على إذن نوع من الشغب والانفلات الأمني الذي يستدعي مواجهته، على حد زعمه.

أضاف “الغرابلي” على حسابه بفيسبوك، اليوم الخميس: “الخروج السلمي يبدأ من الميدان والمطالب الحقيقية هناك، طرابلس تصدت للعدوان ولم تشنه، طرابلس طالبت بفتح النفط ولم تقفله، طرابلس لم تطبع عملة مزيفة من فئة الخمسين والعشرين حتى يسهل دفنها، طرابلس مدت يدها في كل مرة للتنازل رغم خلافنا، وطرابلس ماتوا عليها تريس ولن نسمح بسقوطها مهما اختلفنا بداخلها” على حد قوله.

وواصل “الغرابلي”: “الخروج في مظاهرات بدون تصريح من الجهات الأمنية يعد شغب والشغب نوع من انواع الإنفلات الأمني يعرض الممتلكات العامة والخاصة للخطر ويجب مجابهته يا سيد وزير الداخلية، كما ان حرق الإطارات في التقاطعات والطرق العامة يؤدي إلى تعريض حياة الآمنين وممتلكاتهم للخطر ومضر بالبيئة وهي جرائم يعاقب عليها القانون والشرطة من مهامها حماية الممتلكات العامة والخاصة وليس حماية المشاغبين” على حد قوله.

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طرابلس ليبيا

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • متخلف عقليا فثورة الشعب لا تحتاج اذن من احد فالشعب هو السيد فهل استأذن ثوار فبراير من القذافى قبل الثورة عليه !!
    والسراج وعصابته لا شرعية له اصلا فلم ينتخبه الشعب ولا نوابه وحتى اتفاق الصخيرات سقط بموجب احد بنوده ولا يعطى الحق اصلا للسراج بالانفراد بالقرار بل يجب التوافق بين اعضاء المجلس الرئاسى التسعة وهو مستحيل والشعب الان هو من يحكم نفسه بنفسه ولا مكان للمندس فاسد السراق الذى دسه المستعمر ليبيع له ليبيا بصك على بياض مقابل باكو شيكولاته

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  • اسكت يا كلب النجمة والهلال يا وسخ مصدقين انفسكم دولة يا مجرمين يا ارهابيين يا كلاب الاتراك الانجاس

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