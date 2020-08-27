البرلمان اليوناني يصادق على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع مصر

صادق البرلمان اليوناني، اليوم (الخميس)، على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع مصر، وسط تصاعد للتوتر مع تركيا بشأن موارد الطاقة في شرق البحر المتوسط.

ووفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء، تمت المصادقة على الاتفاقية بتأييد أغلبية النواب في البرلمان اليوناني. وكان التفاق قد تم بين البلدين هذا الشهر، وصادق عليه البرلمان المصري.

وأثار الاتفاق بين أثينا والقاهرة غضب تركيا التي تقول إنه «يتعدى على جرفها القاري»، كما يتداخل مع اتفاق ترسيم للحدود البحرية بين تركيا وحكومة «الوفاق» في ليبيا، العام الماضي، الذي وصفته اليونان بأنه «غير قانوني».

ويسمح الاتفاق بين أنقرة وطرابلس لتركيا بالوصول إلى منطقة كبيرة في شرق البحر المتوسط، حيث تم اكتشاف احتياطات كبيرة من الغاز في السنوات الأخيرة.