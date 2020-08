أفاد شهود عيان،

الخميس، بأن مليشيات حكومة الوفاق غير المعتمدة تعتقل المتظاهرين بمنطقة غوط

الشعال بسبب احتجاجهم السلمي ضد تردي الأوضاع المعيشية وانتشار الفساد.

The post عاجل// مليشيات الوفاق تعتقل المتظاهرين بمنطقة غوط الشعال لاحتجاجهم ضد تردي الأوضاع المعيشية وانتشار الفساد appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24