ليبيا الان

قوة «حماية طرابلس» تلمّح إلى باشاغا وتعلن أنها «تحت شرعية المجلس الرئاسي»

تم النشر منذُ 19 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أكدت قوة «حماية طرابلس» استمرارها في حماية المتظاهرين السلميين المطالبين بحقوقهم، وعدم تهاونها مع «المندسين والمخربين منهم حال التعدي على مؤسسات الدولة»، مشددة في ذات الوقت على أنها «تحت شرعية المجلس الرئاسي»، مطالبة حكومة الوفاق بأخذ مطالب المتظاهرين بـ«جدية وحزم».

وقالت القوة في بيان، الزمنا «الصمت طيلة الأيام الماضية التي شهدت فيها العاصمة طرابلس موجة احتجاجات شعبية مطالبة بالإصلاح ومحاربة للفساد»، متهمة «أياد خفية» بالانحراف بالمظاهرات عن مسارها الأصيل في محاربة الفساد.

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وأوضحت:«مع اشتداد المظاهرات وانحرافها عن مسارها الأصيل (محاربة الفساد) بسبب عدة أيادي خفية تعمل لصالح المتمرد من جهة، ومن جهة أخرى تابعة لجماعة إلإخوان المسلمين التي تسعى للوصول لسدة الحكم بأي طريقة كانت».

وأشارت إلى تأكدها من ذلك بعد «البيانات المتضاربة لوزير الداخلية (فتحي باشاغا) وأخرها الليلة الماضية» التي قالت إنه «لا يختلف كثيرًا عن كلامه وتصريحاته المثيرة للجدل أثناء حرب البركان ضد قواتنا المدافعة عن الحق».

ولفت البيان إلى نشر «عناصر قوة حماية طرابلس رفقة القوة المشتركة في جميع أنحاء العاصمة تنفيذًا لقرار الحظر الصادر من المجلس الرئاسي ، ولقطع الطريق أمام من يريد زعزعة أمن البلاد».

تهديد باشاغا
وفجر الخميس، حذر وزير الداخلية بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، من أن وزارته قد تضطر إلى استعمال القوة ضد مجموعات مسلحة اعتدت على المتظاهرين ليلة الأربعاء، باستخدام أسلحتها من «رشاشات ومدافع» إلى جانب «إطلاقها الأعيرة النارية بشكل عشوائي».

وأكدت وزارة الداخلية في بيان، أنها «رصدت تلك المجموعات المسلحة وتبعيتها والجهات الرسمية المسؤولة عنها»، مشددة على استعدادها التام «لحماية المدنيين العزل من بطش مجموعة من الغوغاء الذين لا يمثلون أبطال عملية بركان الغضب الشرفاء ولا يحترمون دماء وأعراض الأبرياء من المتظاهرين السلميين».

وحذرت الوزارة من «محاولة المساس بحياة المتظاهرين أو تعريضهم للترويع أو حجز الحرية بالمخالفة للقانون، وإنها قد تضطر إلى استعمال القوة لحماية المدنيين، وذلك وفق واجباتها الأخلاقية والوطنية والقانونية تجاه الشعب الليبي».

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عن مصدر الخبر

بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • واذا كان المجلس الرئاسى انتهت شرعيته بانتهاء اتفتاق الصخيرات وحتى مع وجوده يجب ان يكون القرار بالتوافق بين اعضاءه التسعة انسحب منهم اربعة والموجود حاليا بقايا المجلس الرئاسى ولا شرعية له والشرعية الان فى الشارع لبركان الغضب الشعبى مليون سيكونوا فى ساحة الشهداء يطالبون برحيل المندس فاسد السراج ليعود الى من دسوه ويتركوا الشعب يختار من يحكمه وليختار الشباب الثائر من يحكمه كما حدث فى السودان واختاروا الحمدوك

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  • عقاب سمسار ابواب ونوافد جابوه الغرب لحكم ليبيا ودرسوا ماضى بوه وجده فوجدوا فيه ضالتهم المنشودة فباع الوطن والمواطن فلا يمكن أن يقود دولة صعلوكا ليس له دراية بالدولة ولم يتدرج فى وظائفها سلم سلم فبين عشية وضحاها وجد هذا الصعلوك الخرثيت المدعو السراج رئيسا لليبيا فضيعها الله يضيعها وركبت عليه صعاليك الوسخ من الكانتيرات والفراعى الممزقة وشباشب الصبع من رعاع سوق الجمعة ورعاع بوسليم ورعاع مصراتة ورعاع الزاوية ورعاع زوارة وفصلوا غرب ليبيا على هواهم وسيطروا على مرافق الدولة الموجودة بمناطقهم وحولها إلى غنائم لهم ومباركة من شخص مختلف عقليا وعميلا للاستعمار يسمونه مفتى الديار وهو مفتن للديار فلعنة الله عليهم جميعا وربى ينصر الشباب عليهم لأنهم ظلمة.

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