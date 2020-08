حذر الرئيس التنفيذي لشركة توتال الفرنسية “باتريك بويانيه”،

الخميس، من اندلاع القتال حول المنشآت والموانئ النفطية في ليبيا.

وأكد بويانيه، خلال حلقة نقاش نظمت حول ليبيا ضمن قمة الشرق

الأوسط المتوسطي، على ضرورة توقف كل الأطراف عن القتال في ليبيا والسماح للمؤسسة الوطنية

للنفط باستئناف الإنتاج كخطوة أولى نحو إطلاق حوار سياسي لإيجاد حل للصراع الدائر في

البلاد، معربا عن قلقه من التواجد العسكري حول المنشآت والموانئ النفطية .

وأوضح بويانيه، أن اندلاع

القتال بين الأطراف المتنازعة قد يؤدي إلى كارثة كبيرة مع خسائر جسيمة في الأرواح بين

المدنيين .

The post توتال: اندلاع القتال حول المنشآت النفطية في ليبيا قد يؤدي إلى كارثة appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24