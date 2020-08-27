ليبيا

طرابلس – بوابة إفريقيا الإخبارية |

27 August, 2020

تلقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج اليوم الخميس اتصالا هاتفيا من سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا نيكولاس هوبتون، تناول مستجدات الأوضاع في ليبيا والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال المجلس الرئاسي إن السفير البريطاني عبر خلال الاتصال عن دعم بلاده لمبادرة السلام التي اعلنها السراج في 21 أغسطس الماضي، مؤكداً أن حكومة المملكة المتحدة ستعمل على إنجاح المسار السياسي ودعم الجهود لتحقيق الاستقرار في بلاده.

وأضاف أن الاتصال بحث عددا من ملفات التعاون، وتطوير عملية التنسيق والتواصل بين البلدين.