أفادت مصادر إعلامية، الجمعة، بقيام مليشيا الردع بتطويق

المنطقة الممتدة من جزيرة الهاني إلى جزيرة فشلوم بالعاصمة طرابلس، بعد اشتباكات اندلعت

بينها وبين مليشيات باب تاجوراء بمنطقة النوفليين.

