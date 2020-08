غويريني : وقف إطلاق النار في ليبيا أمر إيجابي لكن يصعب تحقيقه

قال وزير الدفاع الإيطالي لورينزو غويريني، الخميس، إن وقف

إطلاق النار في ليبيا يحتاج الى مراقبة فعلية .

وأوضح غويريني، خلال الاجتماع غير الرسمي لوزراء دفاع الاتحاد

الأوروبي في برلين، أن الإعلان عن اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار في ليبيا أمر إيجابي،

رغم مدى صعوبة ذلك، مؤكدًا أنه سيتم مراقبته بعناية وتشجيعه.

وأضاف أن عملية ” إيريني ” احرزت خطوات مهمة في

منع تدفق السلاح إلى ليبيا، داعيا الدول الاوروبية إلى ضمان الترتيبات اللازمة لضمان

فعاليتها.

