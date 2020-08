المشري في تركيا لتلقي توجيهات أردوغان بشأن المرحلة المقبلة في ليبيا

التقى رئيس ما يسمى بمجلس الدولة، خالد المشري، الخميس، الرئيس

التركي، رجب طيب أردوغان، في مدينة إسطنبول التركية، لتلقي التوجيهات والتعليمات

بشأن المرحلة المقبلة في ليبيا.

وقال المكتب الإعلامي لما يسمى بمجلس الدولة في بيان عبر

صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن المشري وأردوغان ناقشا آخر

مستجدات الأوضاع السياسية والعسكرية في ليبيا، والمبادرات المطروحة لوقف إطلاق النار،

وفرص استئناف الحوار السياسي.

وأضاف البيان أن أردوغان أكد خلال اللقاء على مساندة تركيا

للوفاق، ومساعدتها في حلحلة المشاكل الخدمية التي يعاني منها الشعب الليبي، بحسب

البيان.

وتأتي زيارة المشري لتركيا في وقت تعيش فيه ليبيا وخاصة

العاصمة طرابلس غليانا شعبيا ضد الأوضاع المعيشية المتردية والفساد المستشري في

حكومة الوفاق وعجزها عن إيجاد حلول للأزمات الخانقة التي يعيشها المواطن الليبي.

وتحاول تركيا استغلال الأوضاع في ليبيا لصالحها من خلال

إعادة شركاتها إلى ليبيا مجددا لاستكمال مشاريع الكهرباء من ناحية، ومن ناحية أخرى

لتثبيت حكم الإخوان في ليبيا عن طريق إخماد الحراك الشعبي الرافض للوفاق وللأوضاع

التي آلت إليها البلاد.

