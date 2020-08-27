السفير البريطاني يؤكد للسراج سعي بلاده لإنجاح المسار السياسي في ليبيا

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، الخميس، مع سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا، نيكولاس هوبتون، مستجدات الأوضاع في ليبيا والعلاقات الثنائية بين البلدين.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جمع السراج وهوبتون وتناول «عديد ملفات التعاون، وتطوير عملية التنسيق والتواصل بين البلدين الصديقين»، حسب بيان منشور على صفحة إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزارء على موقع «فيسبوك».

وأشارت إدارة التواصل إلى أن السفير البريطاني عبر خلال الاتصال عن «دعم بلاده لمبادرة السلام التي اعلنها الرئيس (السراج) في 21 أغسطس الماضي»، مؤكدًا عمل حكومة بلاده على «إنجاح المسار السياسي ودعم جهود السراج لتحقيق الاستقرار».

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والجمعة الماضية، أعلن السراج، ورئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، في بيانين منفصلين، وقف إطلاق النار والعمليات القتالية في ليبيا، مع الدعوة إلى استئناف إنتاج النفط وتصديره، وتجميد إيراداته في حساب خاص بالمصرف الليبي الخارجي، ولا يتصرف فيها إلا بعد التوصل إلى تسوية سياسية وفق مخرجات مؤتمر برلين، وبضمانة البعثة الأممية والمجتمع الدولي.

وآنذاك، قال السفير البريطاني لدى ليبيا، نيكولاس هوبتون، الجمعة، إن «المملكة المتحدة ترحب بشدة» بالإعلان عن وقف إطلاق النار في ليبيا، داعيا جميع الأطراف داخل وخارج ليبيا إلى الالتزام به.

وقال هوبتون في تغريدة عبر حسابه على موقع «تويتر»: «ترحب المملكة المتحدة بشدة بهذا الإعلان. موقف الشعب الليبي واضح – ليس هناك حل عسكري للأزمة الليبية. الآن ينبغي على جميع الأطراف، سواء داخل ليبيا أو خارجها، الالتزام بوقف إطلاق النار».

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