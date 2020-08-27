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السراج يبحث مع السفير البريطاني مستجدات الأوضاع في ليبيا

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج مع سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا نيكولاس هوبتون، مستجدات الأوضاع في ليبيا والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وعبّر السفير البريطاني خلال الاتصال الهاتفي مع السراج، عن دعم بلاده لمبادرة السلام التي أُعلنت في 21 أغسطس الماضي، مؤكداً أن حكومة المملكة المتحدة ستعمل على إنجاح المسار السياسي ودعم جهود رئيس المجلس الرئاسي لتحقيق الاستقرار في بلاده.

وبحث الاجتماع عدد من ملفات التعاون، وتطوير عملية التنسيق والتواصل بين البلدين الصديقين.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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