رئيسة بعثة الأمم المتحدة بليبيا في المغرب

التقى وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، برئيسة بعثة الأمم المتحدة بليبيا ، والتي بدأت زيارة رسمية للمغرب اليوم، للتباحث حول عدد من الملفات.

وقال بوريطة في ندوة صحفية ،عقب الاجتماع ،ان المغرب يدرك العمل الجبار الذي تقوم به الأمم المتحدة في ليبيا رغم الظروف الصعبة، وهو على استعداد لتقديم الدعم التام للأمم المتحدة في تدبير الملف الليبي.

وأكد ان بلاده لازالت تلعب دورها في الملف تحت المظلة الأممية، لأنه يعتبر الأمم المتحدة المظلة الوحيدة لحل الأزمة الليبية،و إن المغرب يضع نفسه رهن إشارة الأمم المتحدة للدفع بمسلسل سياسي قوي لإيجاد حل سياسي في ليبيا.

وثمن بوريطة ، التطورات الأخيرة إيجابية، ااتفاقلتي عرفتها ليبيا ، والمتمثلة في وقف إطلاق النار ” مما يعني أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح وخلق مناخ مناسب” حسب الوزير.