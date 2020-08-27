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وزارة الصحة الليبية تكشف الوضع الوبائي في مدينة درنة

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نشرت إدارة الإعلام بوزارة الصحة بالحكومة الليبية، توضيحا حول الوضع الوبائي لجائحة كورونا للمنطقة الجغرافية لمدينة درنة.

وأفادت الوزارة، أنه تم الكشف عن 1743 شخص مشتبه إصابتهم وعمل التحليل السريع عليهم عن طريق الدم.

وأشارت وزارة الصحة بالحكومة الليبية، تم أخذ 117مسحة أنفية وكان عدد المساحات الإيجابية 38 مسحة، أي عدد الإصابات 34% من عدد المساحات الكلية و7% من مجمل حالات الاختبار السريع.

وأوضحت الوزارة، أنه تم تأكيد إصابة 38شخص وتماثل للشفاء 18 شخص.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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