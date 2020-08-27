حراك طرابلس يدعو لتأجيل المظاهرات خوفًا من الجماعات المسلحة

أخبار ليبيا24

ناشد المتحدث الرسمي باسم “حراك همة شباب 23 أغسطس” في طرابلس أحمد أبوعرقوب الخميس بعدم الخروج في المظاهرات خلال فترة الحظر المفروضة و ذلك حفاظاً على سلامة المتظاهرين.

وأوضح أبوعرقوب عبر تغريدة في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن أسباب دعوته لعدم الخروج في المظاهرات حتى لا يتم تعرض المتظاهرين للخطر أو الاصطدام مع الجماعات المسلحة.

وكان المتحدث الرسمي باسم حراك أبدى استنكاره للصمت الدولي بعد قمع التظاهرات، مؤكدًا أنه سيستأنف التظاهرات بعد انتهاء مدة حظر التجوال المفروضة بسبب قيود كورونا.

وأعلن حراك “23 أغسطس”، في وقت سابق الخميس عن تنظيم “مظاهرة مليونية” الجمعة، في ميدان الشهداء، ودعا أهالي المدن والمناطق المجاورة والنقابات ومؤسسات المجتمع، للانضمام إلى الفعالية.

ورحّب الحراك ببيان وزير الداخلية المفوض في حكومة الوفاق فتحي باشاغا، الذي استنكر فيه قمع المتظاهرين بالأسلحة الثقيلة، وطالبه بحماية “مليونية الجمعة” وضمان حرية التعبير السلمي، وبالإفراج عن المتظاهرين المعتقلين لدى المجموعات المسلحة.

وشدد حراك “23 أغسطس” على إحالة أسماء المتورطين في قمع مظاهرات الأربعاء بالأسلحة الثقيلة إلى المجتمع الدولي، مرحّبًا ببيان اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بشأن قمع المظاهرات وجرائم الكتائب المسلحة في طرابلس.

وأدان الحراك حصار أهل طرابلس بإغلاق الطرق وانتشار التشكيلات المسلحة، والأسلحة الثقيلة في الشوارع واستمرار عمليات الاعتقال ومداهمة المنازل، والإخفاء القسري لأعضاء الحراك وعدد من المتظاهرين السلميين الذين تجاوز عددهم 600 شخص.

يشار إلى أن العاصمة الليبية طرابلس تشهد منذ أيام مظاهرات حاشدة من قبل أهالي المدينة احتجاجًا على تردي الأوضاع المعيشية التي تشهدها العاصمة وكافة مناطق غرب ليبيا من نقص الوقود والسيولة وانقطاع الكهرباء.

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