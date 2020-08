النائب العام يأمر بمنع 17 مسؤولا بشركة الكهرباء من السفر

أصدر رئيس مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام، الصديق الصور،

الخميس، أمرا بوضع 17 من مسؤولي الشركة العامة للكهرباء على قوائم الممنوعين من السفر.

وفي بيان صادر عن مكتب النائب العام خاطب الصور مصلحة الجوازات

والجنسية وشؤون الأجانب لمنع سفر كل من الرئيس السابق لمجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء،

عبدالمجيد حمزة، والمدير التنفيذي السابق للشركة، علي ساسي، وأبوالقاسم علي شنقير،

وسليمان عمران أبوقلغة، ولطفي عبدالله التونس، وحسين عمر خليفة، وخيرالله علي الحضيري،

وصلاح محمد الطبال، وحسين خليفة أحمد السائح، وعمر سليمان الشاوش، وعبدالفتاح علي أبرويس،

وعبدالباسط الصادق فرارة، وبلقاسم عبداللطيف الشاوش، وأحمد علي الشائبي، وعبدالرؤوف

محمد حودانة، وطارق فتحي عاشور، وعبدالحكيم فرج الفرجاني.

وأمر الصور في مذكرة ثانية الأجهزة الأمنية بضبط وإحضار أربعة من هؤلاء المسؤولين وإحالتهم إلى النائب العام للتحقيق، من بينهم رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي السابقين للشركة، وهم عبدالمجيد حمزة، وعلي ساسي، إضافة إلى أبوالقاسم علي شنقير، وسليمان عمران أبوقلغة.

هذا وكان رئيس ديوان المحاسبة في طرابلس، خالد شكشك، قد أحال

في 19 أغسطس الجاري إلى القائم بأعمال مكتب النائب العام ملفا يتضمن تحقيقات الديوان

بشأن أسباب انقطاع الكهرباء لساعات طويلة، موصيا بمنع سفر مسؤولين بالشركة العامة للكهرباء،

إلى حين انتهاء التحقيق، وحسب الخطاب الذي وجهه شكشك إلى النائب العام، ونشره ديوان

المحاسبة عبر صفحته على فيسبوك، أمس الأربعاء، فإن الملف يتضمن إهمالا متعمدًا يرقى

إلى جرائم جنائية.

