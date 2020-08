ما تعرف بـ”قوة حماية طرابلس”: نؤيد مطالب المتظاهرين وجماعة الإخوان تسعى للحكم بأي طريقة

قالت ما تعرف بـ”قوة حماية طرابلس” التابعة للمجلس

الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، إن وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق، فتحي

باشاغا، وجماعة الإخوان المسلمين، يسعون نحو الحكم بأي طريقة.

وأضافت القوة في بيان لها الخميس أنها التزمت الصمت طيلة

الأيام الماضية التي شهدت فيها العاصمة طرابلس موجة احتجاجات شعبية مطالبة بالإصلاح

ومحاربة للفساد.

وتابع البيان أنه بالرغم من تزوير عديد البيانات باسم القوة

والتي بالمناسبة تؤكد أنه لا علاقة لها بها، ومع اشتداد المظاهرات وانحرافها عن مسارها

الأصيل (محاربة الفساد) بسبب عدة أيادي خفية تعمل لصالح من وصفته بـ”المتمرد”

من جهة، ومن جهة أخرى تابعة لجماعة الشر الإخوان المسلمين، التي تسعى للوصول لسدة الحكم

بأي طريقة كانت، وما أكد ذلك البيانات المتضاربة لباشاغا وآخرها الليلة الماضية والذي

لا يختلف كثيرا عن كلامه وتصريحاته المثيرة للجدل أثناء “حرب ما يسمى ببركان

الغضب ضد قوة حماية طرابلس المدافعة عن الحق، بحسب نص البيان.

وأشار البيان أن القوة لطالما كانت من السباقين دوما في محاربة

الفساد والفاسدين وفضحهم والوقوف أمامهم، وبإمكانكم مراجعة بياناتنا ومواقفها السابقة

منذ تأسيس القوة، مشددة على أنها تعمل تحت شرعية المجلس الرئاسي، كما أنها تساند مطالب

الشعب الليبي وتطلب من الحكومة والمسؤولين بأخذ هذه المطالب بجدية وحزم، وفقا

للبيان.

