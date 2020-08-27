وفد أمريكي يبحث في تركيا آخر التطورات في «شرق المتوسط»

بحث وفد أمريكي برئاسة المبعوث الخاص إلى سوريا جيمس جيفري، مع وفد تركي برئاسة نائب وزير الدفاع يونس أمره قره عثمان أوغلو، آخر التطورات الأوضاع في سوريا وشرق المتوسط، حسبما أفادت وكالة الأناضول التركية.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، الخميس، بأن اجتماعاً عقد بين الوفدين التركي والأمريكي برئاسة قره عثمان أوغلو وجيفري، في مقر الوزارة بالعاصمة أنقرة، لمناقشة أخر الأحداث في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف البيان، أن السفير الأمريكي لدى أنقرة ديفيد ساترفيلد، شارك في الاجتماع وتبادل الجانبان الآراء حول العلاقات الثنائية، والقضايا الإقليمية والأوضاع في سوريا وليبيا وشرق المتوسط.

وأضاف البيان، أن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، استقبل المبعوث جيفري والسفير ساترفيلد، في مقر الوزارة.