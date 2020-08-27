حراك “ثورة الفقراء” في سبها يدعو الأهالي للانضمام لمظاهرة اليوم الجمعة

وجّه حراك “ثورة الفقراء” في مدينة سبها، نداءا إلى أحياء المدينة، حول التواجد في ساحة سبها للتظاهر اليوم الجمعة.

وأوضح الحراك عبر صفحته على الفيسبوك: “ياهلنا في أحياء سبها ( الناصرية – حجارة – الطيوري – الثانوية – القرضة – وسط المدينة – المهدية – الجديد – حي عبدالكافي – المنشية – سكرة – بردي ) غداً موعدنا ياهلنا في الساحة والانطلاق منها لباقي الأحياء”.

وطالب الحراك في وقت سابق، يوم أمس الخميس، بإسقاط حكومتي الوفاق والليبية، بسبب تردّي الأوضاع الاقتصادية والأمنية، وغياب الخدمات الأساسية.

وفي طرابلس، أعلن حراك “23 أغسطس”، عن تنظيم “مظاهرة مليونية” اليوم الجمعة، في ميدان الشهداء، داعيا أهالي المدن والمناطق المجاورة والنقابات ومؤسسات المجتمع، للانضمام إلى الفعالية.

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