فريق الرصد يستلم من بلدية أبوسليم الاحتياجات الوقائية من كورونا

قام فريق الأزمة والطوارئ ببلدية أبوسليم، بتسليم فريق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة لمكافحة فيروس كورونا، المواد والاحتياجات الوقائية والاحترازية المتمثلة في الكمامات، والقفازات والمطهرات والملابس الوقائية.

وأشارت بلدية أبوسليم، أن عملية التسليم، تأتي ضمن خطة المسح العشوائي لفريق الرصد والتقصي في الأماكن العامة والمؤسسات من أجل تقييم الوضع الوبائي في البلدية، وينطلق عبر برامج علمية مدروسة وكيفية التعامل مع جائحة كورونا وكيفية التعامل مع المصابين.

وأعربت البلدية عن شكرها لفريق الأزمة والطوارئ ومكتب الخدمات الصحية بأبوسليم وكل من ساهم في مكافحة الوباء.

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