وليامز: نتطلع لدعم المملكة المغربية البناء والمستمر لحل الأزمة الليبية

قالت مبعوثة الأمم المتحدة لدى ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز،

الخميس، إنها تتطلع إلى دعم المملكة المغربية البناء والمستمر في الملف الليبي في

إطار اتفاق الصخيرات ونتائج مؤتمر برلين.

جاء ذلك خلال عقدها عدد من اللقاءات مع وزير الخارجية

المغربي، ناصر بوريطة، ومسؤولين آخرين في الرباط.

وأشادت وليامز بالجهود التي تبذلها المغرب بغية الوصول لحل

النزاع الليبي، واصفة لقاءاتها في المملكة المغربية بالمثمرة، وفقا لبيان نشرته

البعثة الأممية لدى ليبيا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي

“فيسبوك”.

