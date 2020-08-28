ليبيا الان

أردوغان يستقبل المشري في إسطنبول

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، في قصر “وحيد الدين” الرئاسي بمدينة إسطنبول، بحضور رئيس مجلس الأمة التركي السيد “مصطفى شنطوب” في إسطنبول.

وناقش أردوغان مع المشري، آخر مستجدات الأوضاع السياسية والعسكرية في ليبيا، والمبادرات المطروحة لوقف إطلاق النار، وفرص استئناف الحوار السياسي.

وأكد الرئيس التركي، على مساندة تركيا للشعب الليبي، وأنها تعمل على المساعدة في حلحلة المشاكل الخدمية التي تعاني منها ليبيا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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