أردوغان يستقبل المشري في إسطنبول

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، في قصر “وحيد الدين” الرئاسي بمدينة إسطنبول، بحضور رئيس مجلس الأمة التركي السيد “مصطفى شنطوب” في إسطنبول.

وناقش أردوغان مع المشري، آخر مستجدات الأوضاع السياسية والعسكرية في ليبيا، والمبادرات المطروحة لوقف إطلاق النار، وفرص استئناف الحوار السياسي.

وأكد الرئيس التركي، على مساندة تركيا للشعب الليبي، وأنها تعمل على المساعدة في حلحلة المشاكل الخدمية التي تعاني منها ليبيا.

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