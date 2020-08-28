منظمة العفو الدولية تدعو للإفراج الفوري عن المتظاهرين المختطفين في طرابلس

لندن-العنوان

طالبت المنظمة العفو الدولية بالإفراج الفوري عن جميع المتظاهرين المختطفين خلال المظاهرات الاحتجاجية التي تشهدها العاصمة طرابلس.

وحمّلت المنظمة، في تقرير اليوم الخميس، حكومة الوفاق مسؤولية إجراء تحقيق سريع وشامل ومستقل في استخدام القوة المسلحة، ومساءلة المسؤولين عن ذلك.

وأكدت المنظمة، اختطاف إن ستة محتجين على الأقل خلال المظاهرة، مشيرة إلى أن مكان وجودهم لازال مجهولاً، كما أنها تعتقد “أن ميليشيا النواصي تحتجزهم في موقع قريب من طريق الشط”.

وقالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، ديانا الطحاوي، “إن حكومة الوفاق مسؤولة عن دعم الحق في الاحتجاج السلمي، وحماية المحتجين، وعن معالجة القضايا الكامنة وراء الاحتجاج التي دفعت الناس إلى الخروج إلى الشوارع”.